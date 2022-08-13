Агентства S&P и Fitch назвали реструктуризацию госдолга Украины дефолтом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings приняли решение понизить рейтинги Украины в иностранной валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.

Ранее иностранные инвесторы поддержали просьбу Украины о заморозки на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 млрд долларов. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подобные меры помогут Киеву сэкономить примерно шести млрд долларов.

Агентство Fitch увидело в такой отсрочке выплат обмен проблемного долга, понизив рейтинг дефолта эмитента Украины в зарубежной валюте с С, что означает «дефолт неизбежен», до RD – «ограниченный дефолт».

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», - приводит Reuters реакцию агенства S&P, которое также понизило рейтинг Киева до SD –«выборочный дефолт».