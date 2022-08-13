Два судна с украинской сельхозпродукцией вышли из порта Черноморска Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Два сухогруза с сельхозпродукцией с Украины вышли из порта Черноморска в субботу, 13 августа, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Судно FULMAR S под флагом Барбадоса перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло также судно THOE под флагом Маршалловых островов с тремя тысячами тонн семян подсолнечника», – сказано в сообщении в Twitter ведомства.

Кроме того, отметили в Минобороны Турции, 13 августа на Украину отправится судно для погрузки зерна.

Как писал сайт KP.RU, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

Договор предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.