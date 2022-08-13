Страны Евросоюза резко увеличили поставки лекарств и косметики в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне текущего страны Европейского союза частично восстановили поставки товаров на российский рынок, в результате чего общий объем экспорта смог превысить 1 млрд евро, а наибольшими статьями экспорта стали лекарственные средства, парфюмерия и косметика.

Как передает РБК со ссылкой на данные Eurostat, в июне 2022 года поставки лекарственных средств увеличились даже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, общий объем экспорта составил 791 млн евро, что на 31,5% больше, чем в июне прошлом года. Отмечается увеличение и поставок промышленного оборудования в области медицины, которые составили 1,12 млрд евро.

Экспорт парфюмерии, косметики и пластика суммарно составил 342 млн евро, а особенно ходовыми товарами названы средства для макияжа и средства по уходу за кожей. Сообщается, что объем поставляемой косметики превысил 38%, пластмассы и изделий - на 16%.

Отмечается, что крупнейшим экспортером стала Германия, а на втором месте разместилась Италия. Кроме того, заметно выросли поставки Польши и стран Балтии.