МИД России сообщил, что имена Бута, Грайнер и Уилана фигурируют в диалоге по обмену заключенными с США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Имена россиянина Виктора Бута, а также американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана фигурируют в диалоге по возможным обменам заключенными между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщение американских СМИ о том, что США направили России предложения по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Дарчиев подтвердил, что в рамках определенных президентами России и США каналов идет обсуждение «весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами» двух стран.

«Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута», - приводит ТАСС слова дипломата, который предложил оставить детали «профессионалам, исходя из принципа "не навреди"».

По его словам, именно за счет этого прагматичного подхода накануне получилось провести «быстрый и успешный обмен» российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в американской тюрьме «по надуманному обвинению».