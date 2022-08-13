В МИД России допустили нормализацию отношений с США при уважении интересов Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединенные Штаты могут нормализовать отношения, если Вашингтон начнет уважать интересы Москвы, считает директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Разумеется, если у американской стороны возобладает-таки здравый смысл и Вашингтон трезво оценит изменившийся геополитический ландшафт, обозначив не на словах, а на деле стремление уважать российские национальные интересы, тогда появится основа для постепенной нормализации двусторонних отношений», – заявил он в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, власти США сами изолировали себя от России постоянными санкциями. По мнению Дарчиева, эти меры Вашингтона провалились, и ему не удалось «разорвать в клочья» российскую экономику. Также американская администрация не сумела «сколотить» международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем связка США и их вассалов, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ.

Дипломат считает, что из-за этих неудачных попыток США не могут определиться, нужно ли вести прямой диалог с Россией или отказаться от него. По его словам, Москва не намерена «набиваться в собеседники». Пока основы для поиска компромиссов с Вашингтоном не просматривается, добавил Дарчиев.

Как писал сайт KP.RU, в МИД РФ заявляли, что российская сторона предупредила Соединенные Штаты о «точках невозврата», после которых возможен разрыв дипломатический отношений между странами.