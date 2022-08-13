Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и погоню с полицией в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пьяные украинские дипломаты пытались скрыться от полиции после аварии, которую они устроили в Вене. Об этом сообщает местный портал Kronen Zeitung.

По данным СМИ, инцидент произошел в минувшую пятницу, 12 августа, в машину четырех немецких туристов, которые ехали по центру австрийских столицы, сзади врезалась другой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, однако виновники аварии решили сбежать.

Сообщается, что машину нарушителя удалось настигнуть, а полицейские с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть автомобиль. Как отмечает издание, те вышли из транспортного средства с неохотой.

«И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», - говорится в публикации.

Пострадавшие в ходе аварии сообщили, что водитель врезавшейся в них автомобиля после столкновения поменялся с пассажиром местами, а в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя. Тем временем севший за руль пассажир от освидетельствования отказался.