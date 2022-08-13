Жители Финляндии рекомендовали Эстонии создать армию, прежде чем мечтать о "море НАТО" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели портала Iltalehti прокомментировали сделанное накануне заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во «внутреннее море НАТО», а также закрытия Финского залива для российского флота, указав на нереалистичность целей.

Один из комментаторов указал на то, что Эстонии прежде всего необходимо создать собственную армию

«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в ее истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь», - отметил другой читатель, заявил, что «Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке», которую «в реальных условиях» не проверяли.

Другой предложил Финляндии «отказаться от такой чепухи», назвав все это «бессмысленной, а местами и глупой угрозой». «В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности».

«Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО», - добавил другой комментатор, отметив, что «у самой Эстонии ничего нет».