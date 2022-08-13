В России 13 августа 2022 выявлено 28 694 случая заболевания коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За прошедшие сутки на территории России выявлено 28 694 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразились 7 147 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там зарегистрированы 3 454 случая, на третьем – Московская область, в которой инфицировались 2 467 жителей.

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 60 человек, выздоровел – 16 874 пациента. Кроме того, с COVID-19 был госпитализирован 2 761 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 18 852 976 жителей, а выздоровели от инфекции 18 18 121 135 человек. Всего в России с начала пандемии COVID-19 от него умерли 383 071 человек.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения. Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма «Омикрон», протекает не так тяжело, отметили в ведомстве.