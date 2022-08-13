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Политика13 августа 2022 9:39

МИД РФ не исключил асимметричного ответа на действия США в отношении российских дипломатов

В ведомстве отметили, что российские учреждения в Соединенных Штатах работают в сложных условиях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД РФ не исключил асимметричного ответа на действия США в отношении российских дипломатов

МИД РФ не исключил асимметричного ответа на действия США в отношении российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не исключает ассиметричного ответа на действия Вашингтона в отношении российских дипломатов. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Директор департамент отметил, что российские учреждения в Соединенных Штатах на сегодняшний день работают в сложных условиях, а сотрудникам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте», а также иных «структурах исполнительной и законодательной власти».

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры - как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность: каждое действие рождает противодействие», - привод ТАСС слова российского дипломата.

Как писал сайт kp.ru, Дарчиев также заявил, что Москва и Вашингтон могут нормализовать отношения, если Соединенные Штаты начнут уважать интересы России.