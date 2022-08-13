Американский политик Габбард заявила о планах Байдена привести Россию к госперевороту Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, поддерживая конфликт на Украине, желает подтолкнуть Россию к государственному перевороту, считает бывший член Конгресса США Тулси Габбард.

В эфире телеканала Fox News политик заявила, что демократам «всегда было плевать на мораль, народ Украины и защиту демократии», несмотря на то, что они всем «читают нотации и льют крокодиловы слезы». По ее мнению, истинная цель нынешней администрации США – «смена режима в России и раздувание конфликта для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций». Как отметила Габбард, таким образом намерен установить «новый мировой порядок».

Политик заявила, что Вашингтону не помешает выполнить свою повестку никакие разрушения и смерти. В этой связи она напомнила о словах бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая назвала полмиллиона погибших в Ираке детей «стоящей ценой для клинтоновских санкций».