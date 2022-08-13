В офисе Зеленского возобновление мирных переговоров назвали поражением Украины и Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на данный момент у украинской стороны время отсутствуют какие-либо мотивы для возобновления мирных переговоров с Москвой, назвав возможное возобновление переговоров в текущих условиях поражением Киева и Европы.

«Это - зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», - заявил представитель офиса украинского президента.

Подоляк также отметил, что переговорный процесс мог бы зарегистрировать так называемую цивилизационную катастрофу, а после, по его мнению, произойдет «падение всей глобальной системы безопасности».

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ посоветовали Вашингтону заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Москвой. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что это было бы «лучшим решением, чтобы избежать унизительного поражения».