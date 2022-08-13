Российские системы ПВО сбили четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 13 августа, заявили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области», - говорится в заявлении военного ведомства.

Кроме того, в ходе брифинга в министерстве заявили, что Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней, расположенный в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР).