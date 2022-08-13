Российские военные в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS и склад с боеприпасами к ней

Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад с боеприпасами к ней в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 13 августа, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковую установку HIMARS, а также склад c боеприпасами к ней, который был расположен в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве также заявили об уничтожении двух вертолетов Ми-24 воздушных сил Украины в районе Доманёвки Николаевской области. «Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в заявлении также говорилось о том, что расположенный в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР) и об уничтожении четырех украинских беспилотников.