Полиция Польши обещает 1 млн злотых за помощь в поиске виновных в загрязнении реки Одра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Польши назначила награду в размере 1 млн злотых (примерно 220 тысяч долларов) за помощь в поиске виновных в загрязнении реки Одра, где на сегодняшний день происходит массовая гибель рыбы. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик.

«Главный комендант полиции объявил сегодня награду в размере 1 млн злотых за помощь в выявлении виновных в этой экологической катастрофе», - заявил замглавы ведомства.

Инспекция по охране окружающей среды Польши исследует пробы воды для определения причины происходящего, аналогичные тесты проводят и в Германии, где также протекает река.

Как сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, были получены официальные результаты исследования воды от Германии, согласно которым ртути в воде обнаружен не было. «Анализы по обе стороны границы показывают высокую соленость. В Польше проводятся комплексные токсикологические исследования», - отметила она.

Первые случаи массовой гибели рыбы зарегистрировали в конце июля этого года, позже это стало распространяться по течению реки и охватывать новые регионы. На данный момент зафиксировано свыше 10 тонн мертвой рыбы. Кроме того, рядом с рекой обнаружены мертвые птицы и бобры. Местные власти просят ввести режим стихийного бедствия.

Как писал сайт KP.RU, в Германии массовую гибель рыбы назвали «катастрофой небывалых масштабов», отметив, что происходящие будет иметь последствия на годы вперед.