В Минсельхозе заявили, что аграрии собрали 78 млн тонн зерна, гарантировав продбезопасность России Фото: REUTERS

На данный момент российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства Роман Некрасов, отметив, что такой объем обеспечивает продовольственную безопасность страны.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», - сказал представитель Минсельхоза РФ.

Некрасов также отметил темпы уборки урожая в стране. «Несмотря на сложности с погодой, несмотря на различные проблемы, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития», - заявил чиновник.

Согласно официальны прогнозам Минсельхоза РФ, урожай зерна в этом году в стране ожидался на уровне 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю России сбор 87 миллионов тонн пшеницы.