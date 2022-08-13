Захарова назвала высылку российского дипломата из Черногории эпизодом гибридной кампании против РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Решение властей Черногории о высылке российского дипломата является очередным эпизодом западной гибридной кампании в отношении России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования разрушительной линии в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», – приводятся ее словам на сайте МИД России.

В обосновании Черногорией высылки российского дипломата отсутствует логика, отметила Захарова. Представитель российского МИД предупредила, что Москва имеет право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.

Напомним, накануне власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата.

В апреле этого года МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве. В ведомстве объяснили, эта мера стала ответом на ничем не обоснованное решение Подгорицы выслать нескольких дипломатов посольства России.