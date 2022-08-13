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Политика13 августа 2022 12:19

Захарова назвала высылку российского дипломата из Черногории эпизодом гибридной кампании против РФ

Подгорица не может отойти от политики машинального следования разрушительной линии, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала высылку российского дипломата из Черногории эпизодом гибридной кампании против РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Захарова назвала высылку российского дипломата из Черногории эпизодом гибридной кампании против РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Решение властей Черногории о высылке российского дипломата является очередным эпизодом западной гибридной кампании в отношении России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования разрушительной линии в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», – приводятся ее словам на сайте МИД России.

В обосновании Черногорией высылки российского дипломата отсутствует логика, отметила Захарова. Представитель российского МИД предупредила, что Москва имеет право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.

Напомним, накануне власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата.

В апреле этого года МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве. В ведомстве объяснили, эта мера стала ответом на ничем не обоснованное решение Подгорицы выслать нескольких дипломатов посольства России.