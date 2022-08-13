Соратник Меркель Мерц выступил против посредничества Германии в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, как и все страны Европы, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, сообщил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом сообщает агентство DPA.

"Скажу отстраненно от людей: Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте… Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию", - заявил политик в ответ на вопрос, может ли бывший канцлер Ангела Меркель вмешаться, чтобы разрешить украинский кризис.

Также Мерц обвинил правительство в нерешительности в вопросе поддержки Украины и поставки в страну вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.