Актриса Людмила Хитяева попала в больницу с травмой головы

Людмила Хитяева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советская и российская актриса Людмила Хитяева попала в больницу из-за травмы головы, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Как уточняет издание, артистка оступилась и ударилась, когда находилась в своем доме в центре Москвы. Она пройдет осмотр в отделении нейрохирургии в одном из медучреждений.

Хитяева появилась на свет 15 августа 1930 года. В 1952-м окончила Горьковское театральное училище. Впервые сыграла роль в фильме "Екатерина Воронина". Также известна зрителям по таким киноработам, как "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Сыны Отечества", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и другим.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, как оказалось, попала в больницу из-за проблем со спиной. Как сообщает “Р-Спорт”, она обратилась за помощью после очередного обострения, при этом госпитализация носила плановый характер.