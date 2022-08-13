МИД Венгрии сообщил о дополнительных поставках газа от "Газпрома" после переговоров в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что российская компания «Газпром» начала поставки газа сверх установленных контрактов после переговоров главы внешнеполитического ведомства республики Петера Сийярто в Москве.

В конце июля этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт намерен договориться с Москвой о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение текущего лета для того, чтобы спокойно пройти зимний период.

«Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве», - заявил Менцер, отметив, что после этого «последовало несколько коммерческих переговоров».

По его словам, на первом этапе, который продлится до конца августа этого года, с юга по газопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 миллиона кубометров дополнительного объема голубого топлива. Он также сообщил, что на данный момент ведутся переговоры «по сентябрьскому графику».