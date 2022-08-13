Глава Белгородской области Гладков встретился с семьей пострадавшего от боеприпаса ребенка

Вячеслав Гладков, фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с семьей мальчика, который пострадал, когда разбирал найденный боеприпас, и поставил перед чиновниками региона задачу провести разъяснительные беседы с родителями и детьми.

Напомним, подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него зафиксированы повреждения лица, глаз, потеряна кисть руки - ребенок нашел боеприпас и хотел разобрать его. Об этом ранее журналистам рассказал сам губернатор.

"Поставил задачу на будущей неделе провести во всех школах и детсадах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. И всегда сразу звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - написал губернатор в своем Телеграм-канале

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.