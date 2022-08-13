ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра Фото: REUTERS

ВС Украины за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также трижды ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВС Украины по направлению: 14.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п…”, - уточняется в сообщении.

Обстрелы Донецка были произведены в 14.40, 14.45 и 15.40. Под ударом оказались Киевский, Кировский и Петровский районы города.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.