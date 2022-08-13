ПВО сбила несколько запущенных по Мелитополю украинских ракет Фото: REUTERS

Обстрел Мелитополя в Запорожской области несколькими ракетами со стороны украинских войск днем 13 августа 2022 года был отражен ПВО, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Несколько ракет было запущено сейчас по Мелитополю, ПВО все их сбила", - уточнил Рогов в эфире канала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что ВС Украины за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также трижды ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.