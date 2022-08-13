Модернизированная подлодка Черноморского флота «Алроса» готовится к выходу в море

Модернизированная подлодка «Алроса» готовится к выходу в море Фото: пресс-служба Минобороны России

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Алроса» готовится к выходу в море для заводских испытаний, рассказал пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

«На завершающей ремонт подводной лодке «Алроса» идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом», – передает его слова РИА Новости.

Модернизация подлодки проводилась в Севастополе, работы были завершены в мае. До 2013 года «Алроса» долгое время была единственной действующей подлодкой ЧФ. В 2014-2016 годах в состав 4-й бригады вошли шесть новых подлодок с современным ракетным вооружением: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».