Украинцы массово уклоняются от призыва в армию, выезжая в Польшу под видом студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди жителей Украины распространяется схема выезда за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы страны. Об этом пишет обозреватель издания "Страна" Людмила Ксенз.

По данным издания, к такому способу активно прибегают как реальные студенты, так и посредники, гарантирующие желающим "поступление и выезд" в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тысячи долларов. В соцсетях можно встретить большое число подобных объявлений.

Такого рода схемы уже привели к тому, что нередко за рубеж становится сложно выехать даже тем студентам, которые действительно там обучаются.

"Пограничники проверяют их документы особо тщательно и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств", - уточняется в статье.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.