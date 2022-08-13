На Каховской ГЭС заявили, что обстрелы станции могут привести к ядерной катастрофе Фото: REUTERS

Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВС Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АСЭ, станции работают в единой энергосистеме Украины, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.

Онт отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов Каховская ГЭС работает в аварийном режиме, из шести турбогенераторов действуют всего три.

При этом Зеленский добавил, что крупных повреждений станция пока не получала.Также он добавил, что стоит учитывать, что Каховская ГЭС - часть единой энергосистемы Украины.

"Мы работаем в объединенной энергосистеме Украины. Безусловно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, в настоящее время напрямую зависит от наших мощностей", - подчеркнул он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.