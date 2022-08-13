Назначенные Киевом чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали по 55 тысяч долларов ежедневно а выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Государственное бюро расследований раскрыло крупную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный нелегальный доход составлял два миллиона гривен (примерно 55 тысяч долларов - прим. ред.)", - уточняется в сообщении в Телеграм-канала ведомства.

Кроме этого, отмечается, что схема действовала с мая 2022-го года, когда по решению местных властей утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.