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Политика13 августа 2022 14:47

Назначенные Киевом чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию

Они зарабатывали на этом 55 тысяч долларов ежедневно
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Назначенные Киевом чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию

Назначенные Киевом чиновники Запорожья торговали пропусками на контролируемую Россией территорию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники назначенных Киевом властей Запорожской области зарабатывали по 55 тысяч долларов ежедневно а выдаче пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Государственное бюро расследований раскрыло крупную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный нелегальный доход составлял два миллиона гривен (примерно 55 тысяч долларов - прим. ред.)", - уточняется в сообщении в Телеграм-канала ведомства.

Кроме этого, отмечается, что схема действовала с мая 2022-го года, когда по решению местных властей утвердили порядок пересечения линии соприкосновения в регионе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.