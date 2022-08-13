Телеканал YLE: заправляющих автомобили в России финнов обвинили в госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финском обществе распространилось мнение, что поездки в Россию для заправки автомобиля является актом госизмены, отмечается в материале телеканала YLE.

Финны разошлись во мнениях по поводу "топливного туризма" в Россию: считать ли заправку машины в соседней стране финансированием чужой армии и госизменой или принять такую практику как необходимость.

Так, жительница Финляндии Сирпа Лауримо недавно получила визу в Россию и, как и ранее, планирует продолжить заправляться там, поскольку экономия каждый месяц достигает 240 евро за три авто.

Канал YLE отмечает, что многим финнам не нравится практика покупки топлива в России - они объясняют это нежеланием "финансировать Путина". Но часть из них отмечает, что стоимость бензина в Финляндии намного выше и им не по карману. Тем не менее, многие финны из-за принципа поступают себе во вред, покупая топливо у себя в стране.

Ранее сообщалось, что финны стали чаще воровать бензин из-за роста стоимости топлива. Об этом написала общественная телерадиовещательная корпорация YLE, со ссылкой на данные правоохранительных органов. Уточняется, что большинство случаев хищения происходит на крупных строительных площадках, а также с объектов сельского или лесного хозяйства. Также полиция фиксировала случаи кражи топлива из грузовых автомобилей и холодильных камер.