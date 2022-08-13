Экс-президента Украины Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.

"На видео... видно, как Порошенко перемещается по терминалу с бутылкой игристого вина в руке", - уточняется в сообщении издания в Телеграм-канале.

Также издание сообщило, что вместе с ним с Украины выехала его супруга Марина. Пара находилась в сопровождении трех охранников.

Ранее сообщалось, что 17 января экс-президент Петр Порошенко прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Во время выступления адвоката бывший украинский лидер закрыл глаза и ненадолго задремал, что запечатлели камеры, которые снимали заседание.

До этого на сайте МВД появилась информация, что Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск по инициативе Службы безопасности страны. Экс-президент был назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".