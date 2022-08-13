Напавшего на писателя Рушди арестовали за попытку убийства Фото: EAST NEWS

Мужчина, напавший накануне в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, говорится на сайте полиции штата.

"12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар был доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке", - уточняется в сообщении.

Ранее сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.

Напомним, на британского писателя Салмана Рушди 1 августа 2022 года напал неизвестный во время лекции в Нью-Йорке.