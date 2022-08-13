Bloomberg: засуха и обмеление рек усугубят энергокризис в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекордная засуха и обмеление рек усугубят энергетический кризис в Европе, которая лишилась прежнего объема поставок российского газа, сообщает Bloomberg.

Как указывается в публикации, из-за жары в начале будущей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по этой водной артерии.

“Климатический кризис случился в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, который усугубился конфликтом на Украине", - отметили авторы статьи.

Ранее Новак заявил, что "Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе. Вице-премьер считает, что МЭА пытается переложить проблемы с "больной головы на здоровую".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.