Украинские правозащитники раскритиковала Зеленского за практику лишения гражданства

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинские правозащитники осудили главу государства Владимира Зеленского за практику лишения гражданства, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление организаций.

"Харьковская правозащитная группа и другие правозащитные организации Украины осуждают Владимира Зеленского за практику лишения гражданства страны", - отмечается в сообщении издания в Телеграм-канале.

Как считают правозащитники, Зеленский "прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов".

Ранее мэр Днепра разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана. Борис Филатов увидел в этом признаки "создания автократии".

Как ранее писал сайт KP.RU, ряд влиятельных политиков и бизнесменов могут потерять украинское гражданство. Речь идет о Геннадии Корбане, бизнесмене Игоре Коломойском и сопредседателе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиме Рабиновиче. Украинские издания со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, офисе Зеленского и партии "Слуга народа" утверждают, что президент Украины может подписать указ о лишении их гражданства.