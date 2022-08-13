ФК "Зенит" обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в городе на Неве, завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Малком (45+2-я минута) и Густаво Мантуан (85), для которого эта игра стала дебютной за ФК "Зенит". В составе армейцев выделился Федор Чалов (63, с пенальти).

Матч состоялся в присутствии 51 174 зрителей. В итоге "Зенит" набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 очками идет третьим.

Как писал сайт KP.RU, на 85-й минуте Густаво Мантуан с фланга ушел в центр, сыграл в стеночку и нанес шикарный удар из-за штрафной - мяч рикошетом от штанги залетел в сетку. Итогом стал счет 2:1 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” разгромил московский ЦСКА в игре предсезонного турнира “Кубок PARI Премьер”. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Игра прошла 29 июня.