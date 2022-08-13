Вооруженные силы Украины при обстреле Донецка повредили городской механический завод Фото: REUTERS

Донецкий механический завод получил повреждения из-за обстрелов ВСУ Донецка, сообщило сегодня, 13 августа, представительство ДНР в СЦКК.

"Поступили дополнительные сведения о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов Республики... проспект Веселый, 76 - "Донецкий механический завод", - указывается в сообщении представительства в Телеграм-канале.

Ранее в Кировском районе Донецка пострадал, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.