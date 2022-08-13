В Белоруссии пообещали зеркальный ответ в случае конфискации имущества страны на Западе
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Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что если на Западе будет осуществляться конфискация и национализация белорусской собственности, то Минск даст зеркальный ответ.
"Если они пойдут дальше, материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее - мы немедленно это отзеркалим и здесь", - заявил Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Головченко также отметил, что со стороны политиков Запада "есть угрозы, заявления о планах по национализации, но пока в странах Евросоюза нет прецедентов по прямой конфискации или изъятию имущества Белоруссии".
Ранее Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в Евросоюзе автотранспортных средств с 16 апреля 2022 года.
Также ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось оторвать Белоруссию от России, поэтому последовали санкции.