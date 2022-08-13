Ученый раскрыл правду, почему российские вакцины не вышли на международный рынок Фото: Ксения Высотина

Российский ученый Иван Иванов (имя изменено - ред.), принимавший участие в создании и подготовке к выходу на рынок вакцины "Спутник V", рассказал правду о том, почему же ни одна из российских вакцин до сих пор не получила сертификацию от европейских надзорных органов и ВОЗ.

По его мнению, самая главная причина - это политика.

- Безусловно, это политический момент. Процесс производства вакцины, испытания, которые с ней проводились - они полностью соответствуют всем международным стандартам. Результаты клинических испытаний были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Никаких препятствий по регистрации за рубежом у нашей вакцины нет, - заявил ученый в беседе с изданием Газета.Ru.

накануне RT сообщал, что вакцина от штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" создана на той же платформе, что и препарат "Спутник V". По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александра Гинцбурга, специалисты центра разработали вакцину, которая имеет последовательности из этих штаммов ковида.