Daily Express: США теряют статус мирового гегемона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой порядок, который сформировался после окончания холодной войны, претерпевает существенные изменения, следствием чего является постепенная утрата США статуса мирового гегемона, написало британское издание Daily Express.

В публикации отмечается, что распад Советского Союза сопровождался "заполнением пустого пространства" Соединенными Штатами, которые "под видом демократии" продвигали присутствие своих вооруженных сил в некоторых европейских странах и использовали доллар как один из рычагов влияния на глобальную политику.

Издание также подчеркнуло, что США сейчас еще удерживают статус "крупнейшей экономики и военной державы мира", но все больше других государств в мире начинают бросать им вызов - в частности, это Китай и Россия, которые своими действиями ведут к "изменению мирового порядка с внушающей тревогу скоростью".

Ранее сообщалось, что США теряют влияние в ООН из-за своей задолженности, заявила постпред штатов Томас-Гринфилд. Штаты вынуждены конкурировать с другими государствами, подчеркнула чиновница.