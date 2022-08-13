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Политика13 августа 2022 18:52

Захарова высмеяла заявление премьера Эстонии про европейские привилегии

Захарова в ответ премьеру Эстонии Каллас назвала европейскими привилегиями душ, отопление и кондиционеры
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские привилегии сегодня - это душ, отопление и кондиционеры. Об этом написала в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, высмеивая заявления премьер-министра Эстонии Кае Каллас по поводу того, что поездки в Европу должны стать привилегией для россиян.

“К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле - мыться, греться и проветривать… Спасибо премьер-министру Эстонии "по наследству" Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало”,- отметила, Захарова, приведя в пример новость о том, что магазины в Париже начали вводить штрафы за открытые двери при включенном кондиционере.

Ранее Мария Захарова заявила, что премьер-министру Эстонии Кае Каллас следует поручить эстонскому главе иностранного ведомства вызвать послов ряда стран Европейского союза и "отчитать их как следует" за звонки президенту российскому лидеру Владимиру Путину. Она также добавила, что западные лидеры "от рук отбились".