МИД Украины подтвердил, что в аварии в Вене участвовал автомобиль украинского военного атташе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Украины в Австрии взаимодействует с полицией страны в рамках расследования аварии в Вене с участием автомобиля украинского дипломата. Об этом сегодня, 13 августа, в соцсетях сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"МИД устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Австрии с участием машины украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", - уточнил Николенко.

Он также подчеркнул, что "дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипучреждений права нарушать ПДД и подвергать других людей опасности".

Ранее австрийцы призвали украинского лидера Владимира Зеленского к ответу за аварию с пьяными украинскими дипломатами.

По данным ряда изданий, авария произошла в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезался другой автомобиль. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии его удалось найти. Как выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии. При этом, по некоторой информации, находившиеся в автомобиле люди оказались сотрудниками посольства Украины.