Президент Франции Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Эммануэль Макрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал сегодня, 13 августа, протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить безопасность этих стран перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет существенный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, с учетом возможностей этих двух партнеров", - цитирует агентство заявление пресс-службы администрации Макрона.

Напомним, 3 августа текущего года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Присоединение этих государств к НАТО должны ратифицировать все члены блока. На данный момент это сделали свыше 20 из 30 стран, которые входят в альянс.

Ранее Ниинисте заявил, что Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции.

Также ранее эксперт заявил, что Швеция и Финляндия давно были “беременны” НАТО.