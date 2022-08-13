"Ты - следующая": Автору "Гарри Поттера" Роулинг пригрозили убийством

Автору "Гарри Поттера" Роулинг пригрозили убийством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британской писательнице, автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг в сети пригрозили убийством. Все произошло в Twitter, когда она в качестве поддержки написала комментарий, в котором поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди.

- Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке, - написала Роулинг. Спустя некоторое время на ее комментарий пришел "ответ", который звучал так: "Не переживай. Ты - следующая".

Фото: скрин комментария к публикации Роулинг в Twitter

Теперь знаменитая писательница обратилась за помощью в полицию.

Напомним, Хади Матар, напавший 12 августа в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил журналистам прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт. Он также добавил, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.