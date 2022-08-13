Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире13 августа 2022 20:55

"Ты - следующая": Автору "Гарри Поттера" Роулинг пригрозили убийством

Автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пригрозили убийством после поддержки писателя Рушди
София ГОНЧАРОВА
Автору "Гарри Поттера" Роулинг пригрозили убийством

Автору "Гарри Поттера" Роулинг пригрозили убийством

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британской писательнице, автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг в сети пригрозили убийством. Все произошло в Twitter, когда она в качестве поддержки написала комментарий, в котором поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди.

- Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке, - написала Роулинг. Спустя некоторое время на ее комментарий пришел "ответ", который звучал так: "Не переживай. Ты - следующая".

Фото: скрин комментария к публикации Роулинг в Twitter

Фото: скрин комментария к публикации Роулинг в Twitter

Теперь знаменитая писательница обратилась за помощью в полицию.

Напомним, Хади Матар, напавший 12 августа в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил журналистам прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт. Он также добавил, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.