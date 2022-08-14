МИД обвинил Запад в попытке переложить на Россию ответственность Украины вбросами в СМИ по Запорожской АЭС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появляющиеся в американских СМИ вбросы по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются очередной попыткой Запада переложить ответственность за преступления киевского режима на плечи России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве также считают, что "западные кураторы Киева" явно не хотят, чтобы мировая общественность увидела "истинное лицо украинских вооруженных формирований и лицезрела варварские преступления националистов".

В министерстве обратили внимание и на публикации в американских газетах The Wall Street Journal и The Washington Post по ситуации вокруг Запорожской АЭС. В их материалах на основании заявлений главы украинского МВД утверждается, что при нахождении станции "в руках неквалифицированных специалистов неизбежен апокалиптический сценарий".

Напомним, еще 4 марта 2022 года в ходе российской специальной военной операции большая часть Запорожской области, в том числе и Энергодар вместе с АЭС, перешла под контроль российских сил.

А накануне сайт KP.RU писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гуттереша по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы". Она отметила, что с его стороны "никаких сигналов Киеву так и не прозвучало".