Швейцарский депутат Амодрю заявила о потере нейтрального статуса страны из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Присоединившись к антироссийским санкциям Европейского союза, Швейцария "порвала со своим легендарным нейтралитетом". Теперь государство больше не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, заявила в беседе с изданием Tribune de Genеve депутат парламента и зампред Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю.

- Нам нужно было бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира, - заявила политик. Амодрю также считает, что Берну следует "не применять санкции ни к одному лагерю".

Напомним, 3 августа Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота в рамках седьмого пакета антироссийских санкций. Также запрещены другие операции с золотыми изделиями из России, такие, как транспортировка и покупка. Федеральный совет Швейцарии отметил, что ни одна из антироссийских мер не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией.