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В мире14 августа 2022 2:30

Пострадавшего при нападении писателя Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Он уже может разговаривать
София ГОНЧАРОВА
Пострадавшего при нападении писателя Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Пострадавшего при нападении писателя Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Фото: EAST NEWS

Пострадавший в результате нападения британский писатель Салман Рушди отключен от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, мужчина уже может разговаривать и шутит. Однако других подробностей о состоянии Рушди осле нападения пока не приводится.

Напомним, писатель Салман Рушди попал в операционный блок одной из больниц Нью-Йорка. Туда его отвезли после того, как неизвестный напал на Рушди, когда тот выступал с публичной лекцией в одном из городов штата.

Позже стало известно, что сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.