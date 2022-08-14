Пострадавшего при нападении писателя Рушди отключили от аппарата ИВЛ Фото: EAST NEWS

Пострадавший в результате нападения британский писатель Салман Рушди отключен от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, мужчина уже может разговаривать и шутит. Однако других подробностей о состоянии Рушди осле нападения пока не приводится.

Напомним, писатель Салман Рушди попал в операционный блок одной из больниц Нью-Йорка. Туда его отвезли после того, как неизвестный напал на Рушди, когда тот выступал с публичной лекцией в одном из городов штата.

Позже стало известно, что сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.