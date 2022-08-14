Что произошло в ночь на 14 августа Фото: Александр КОЦ

Колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур заявил, что Европа ударила сама по себе после неудачного введения санкций против России. В качестве примера он привел заявление главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта 2022 года. На тот момент руководитель ведомства заверял, что ограничения, применяемые против российской стороны, "до ужаса эффективны". Однако на деле все оказалось иначе.

Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Незадолго до этого начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка вблизи Авдеевки.

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В публикации издания отмечается, что теперь вместо ФРГ катарский газ получает Италия.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что власти Эстонии намерены прекратить сотрудничество в формате "16+1". Он объяснил, что это решение связано с тем, что Китая отказался от осуждения проведения российской спецоперации на Украине.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты находятся "на грани войны" с Россией и КНР по вопросам, которые частично создали сами. Политик считает, что "все, что можно предпринять, - это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Судя по названию публикации, как отметил дипломат, в статье FT это было сделано намерено.