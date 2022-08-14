Риск-менеджер Манжос ожидает падения курса рубля осенью из-за снижения стоимости нефти

В зависимости от обстоятельств рубль может как ослабеть, так и укрепиться по отношению к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля осенью 2022 года может снизиться из-за падения цен на энергоносители и введения нового бюджетного правила. Соответствующий прогноз озвучил агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

По его словам, при определенных обстоятельствах рубль может качнуться и в обратную сторону, укрепившись до 55 единиц за доллар. На это могут повлиять рост стоимости газа и нефти и ослабление импорта.

Эксперт заключил, что в ближайшие несколько недель американская валюта будет стоить в пределах 55-68 рублей.

Напомним, главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич выразил мнение, что период стабильного курса рубля по отношению к доллару, который длится уже несколько недель, закончится уже в ближайшее время.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство финансов РФ прорабатывает возможность реализации механизма бюджетного правила по пополнению и расходованию средств Фонда национального благосостояния в валютах дружественных стран.