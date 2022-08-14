Spectator: лидер Китая видит в США "окончательно спятившую геронтократию"

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Лидер Китая Си Цзиньпин видит в Соединенных Штатах "окончательно спятившую геронтократию". Соответствующее мнение выразил обозреватель британского издания The Spectator Фредди Грей.

По его словам, последними подтверждениями такой позиции стали неосмотрительный визит 82-летней спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и очередные публичные ляпы 79-летнего президента США Джозефа Байдена, который при поездке в Кентуки не мог самостоятельно надеть пиджак и уронил очки.

"Как заметил Си [Цзиньпин], во многих отношениях Америка стремительно дичает", - уточнил Грэй, выразив мнение, что Соединенные Штаты становятся похожи на "банановую республику".

Очередным доказательством такой позиции журналист назвал обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, которые, по его оценке, призваны помешать политику баллотироваться на выборы американского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 комплектов секретных документов обнаружили сотрудники ФБР при обыске в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Всего изъято около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и исполнительный грант о помиловании для союзника Трампа Роджера Стоуна.

На этом фоне председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг о том, нанес ли бывший президент США Дональд Трамп вред национальной безопасности, храня секретные документы в своем имении во Флориде.