Предприниматели Херсонской области ищут способы избавиться от наличности в гривнах

Херсонская область стремительно переходит на расчеты в рублях Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприниматели Херсонской области стараются как можно быстрее избавиться от наличности в гривнах из-за стремительного обесценивания украинской валюты. Об этом заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Гривна привязана к доллару. И уже звонят предприниматели - спрашивают, где можно сдать гривну, - уточнил Стремоусов. - У нас ее уже многие и принимать не хотят, потому что она все меньше и меньше стоит".

По его словам, если раньше за одну гривну давали два рубля, то теперь уже полтора. И это еще далеко не конец падения, уверен чиновник.

Он также обратил внимание, что население региона получает пенсию в рублях. Эта же валюта используется для выплаты зарплат бюджетникам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что украинскую гривну выведут из обращения на территории Херсонской области. По словам чиновника, курс украинской валюты стремительно падает, что делает ее непривлекательной как для бизнеса, так и для населения.