Юрист назвал три причины появления долгов по кредиту после его погашения

Россиянам следует информировать банк о досрочном погашении кредита и внимательно считать суммы выплаты, чтобы не накопить долги Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После погашения кредита у россиян могут остаться долги перед банком по трем причинам, заявил агентству "Прайм" коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

Во-первых, это может быть из-за того, что кредитная история не успела обновиться. По закону, это должно произойти в течение пяти дней, однако бывают случаи, когда эти сроки могут продляться.

Второй причиной называется ошибка клиента, который не уведомил банк о том, что досрочно погасил кредит. Тогда деньги остаются на счете, и с них ежемесячно списывается оговоренная условиями сумма.

Третий вариант сохранения задолженности предусматривает неверный расчет суммы платежа человеком, взявшим кредит. В таком случае расчет не засчитывается, а на к долгу начинают прибавлять пени за несвоевременную выплату.

Как ранее писал сайт KP.RU, старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос выразил мнение, что курс рубля осенью 2022 года может снизиться из-за падения цен на энергоносители и введения нового бюджетного правила.

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