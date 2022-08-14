В Австралии эвакуировали посетителей аэропорта Канберры из-за стрельбы

Австралийские силовики задержали человека, устроившего стрельбу в аэропорте Фото: REUTERS

Посетителей аэропорта столицы Австралии эвакуировали из-за стрельбы. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, неизвестный открыл огонь, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов Канберры.

Личность стрелявшего, его мотивы, а также данных о пострадавших не приводятся.

Напомним, в Израиле семь человек пострадали в результате стрельбы по автобусу неподалеку от Стены Плача. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, четыре человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в американском торговом центре в штате Индиана.

По предварительным данным, огонь по людям открыл один из посетителей. Он принес с собой винтовку с несколькими магазинами и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что слышали 20-30 выстрелов.