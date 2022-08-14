Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире14 августа 2022 7:03

В Австралии эвакуировали посетителей аэропорта Канберры из-за стрельбы

Подозреваемый задержан
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Австралийские силовики задержали человека, устроившего стрельбу в аэропорте

Австралийские силовики задержали человека, устроившего стрельбу в аэропорте

Фото: REUTERS

Посетителей аэропорта столицы Австралии эвакуировали из-за стрельбы. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, неизвестный открыл огонь, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов Канберры.

Личность стрелявшего, его мотивы, а также данных о пострадавших не приводятся.

Напомним, в Израиле семь человек пострадали в результате стрельбы по автобусу неподалеку от Стены Плача. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, четыре человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в американском торговом центре в штате Индиана.

По предварительным данным, огонь по людям открыл один из посетителей. Он принес с собой винтовку с несколькими магазинами и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что слышали 20-30 выстрелов.