Страны Восточной Европы и Прибалтики просят НАТО ускорить поставки им вооружений

НАТО может усилить военное присутствие на восточном фланге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Восточной Европы и Прибалтики обратились к Североатлантическому альянсу с призывом ускорить поставки вооружений по ранее заключенным контрактам, а также усилить присутствие НАТО. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

Например, Минобороны Эстонии запрашивает реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотные летательные аппараты Reaper и радары контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, Польша требует ракетные комплексы Patriot, истребители F-16, танки Abrams и те же HIMARS.

Союзники Соединенных Штатов по НАТО обратили внимание, что вели поставки вооружений на Украину из собственных запасов, которые теперь необходимо пополнить новой техникой.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Североатлантический альянс собирается произвести интеграцию противоракетной обороны (ПРО) Эстонии и Финляндии, а также сделать Балтийское море «внутренней» акваторией НАТО после присоединения к блоку Швеции.

Напомним, советник министра обороны Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США не хватит запасов ракет и других боеприпасов для предполагаемого вооруженного конфликта с Китаем, поскольку вооружение идет на Украину. По мнению Макгрегора, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские корабли попытаются блокировать китайские суда.